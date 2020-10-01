Консоль Фактория 2 cекции

Низкая двухсекционная консоль Фактория из металла и дерева в духе промышленного лофта придаст интерьеру завершенность. Она универсальна: на нее можно поставить телевизор, лампу, красивые интерьерные украшения или использовать как этажерку в прихожей.
Столешница из массива сосны размещена внутри металлического каркаса из профильной трубы 30х30 мм. Боковые стойки декорированы крестовинами и круглыми заклепками, притягивающими взгляд.
Древесина обрабатывается натуральным маслом, в основе которого присутствует пчелиный воск. В нашей палитре представлены светлые и темные природные оттенки, чтобы вы могли подобрать цвет, соответствующий дизайнерскому проекту интерьера. Цвет металла не зависит от выбранного оттенка для массива и подбирается по вашему желанию.
Габариты стандартного изделия составляют 48х151х35 см. Вы можете заменить нижние полки на ящики, дополнить консоль другими модулями из серии Фактория и создать систему хранения, рассчитанную под конкретный проект или индивидуальные потребности.
Материал
Каркас - профильная труба 30х30 мм. Полки - массив сосны 28 мм.
Размеры стандартного изделия, см
Высота: 48
Длина: 151
Ширина: 35
Вся мебель Moonzana производится на нашей собственной фабрике в Москве. Большинство моделей собирается из заранее подготовленных деталей, и их остается только покрасить, исходя из выбранной вами отделки. Поэтому стандартный срок поставки изделий у нас составляет от 10 рабочих дней. Точный срок поставки будет зависеть от количества изделий в вашем заказе и загруженности фабрики на момент заказа. Например в пиковые месяца срок поставки может незначительно увеличиться. Да, и при просрочке поставки, что крайне редко случается, мы гарантированно выплатим вам неустойку, согласно договору поставки. Мы - честная компания!
Мебель Moonzana доставляется по городу Ашберн и в другие города России.
Время доставки
Ежедневно с 09:00 до 20:00 часов. Временной интервал доставки - 4 часа.
Тарифы на доставку
|Доставка в пределах МКАД
|2000 руб.
|Доставка за МКАД до 30 км от МКАДА
|2000 руб. до МКАД + 100 руб. за километр за МКАД
|Доставка за МКАД свыше 30 км от МКАДА
|Выполняется транспортной компанией
Тарифы на доп. услуги
|Подъем на этаж на лифте
|Бесплатно
|Подъем на этаж по лестнице в многоквартином доме
|300 руб. за 1 этаж за каждое изделие
|Подъем на этаж по лестнице в частном доме
|Не выполняется
|Пронос более чем 15 метров по прямой до подъезда или по корридору и тд.
|300 руб. за каждые 15 метров за каждое изделие
|Перегрузка в машину заказчика (при невозможности подъезда к входу в здание)
|300 руб. за каждое изделие
Общие условия доставки
- Время бесплатного ожидания - 15 минут. Далее ожидание оплачивается по тарифу 1500 руб/час. Каждый неполный час оплачивается как полный.
- В случае несоблюдения Заказчиком условий доставки и приемки товара или невозможности принять доставку повторная доставка оплачивается отдельно.
- Дополнительные услуги, такие как подьем по лестнице и тд. оплачиваются до выполнения.
- Если занос мебели без причинения ущерба поставляемой Продукции или имуществу осуществить невозможно, Поставщик вправе отказаться от выполнения данной услуги.
- Работы по снятию входных дверей, освобождению входных проемов, разбору и перемещению другой мебели, такелажные работы не выполняются.
Технические условия, необходимые для доставки, подъема и сборки мебели
- Возможность проезда (въезда) транспорта со следующими габаритами: ширина 2,5 метра, длина 6 метров, высота 4 метра.
- Беспрепятственный проезд (въезд) транспорта на охраняемую территорию, а также к месту выгрузки не далее, чем 15 м. до подъезда, либо до эстакады.
- Размеры проемов входной и межкомнатных дверей должны составлять не менее 80х200 см.
- Ширина прохода внутри помещения (коридора, тамбура) – не менее 100 см.
- Отсутствие предметов, препятствующих заносу мебели.
Ответственность за негабарит
При заказе неразборной Продукции Заказчик берет на себя всю ответственность за невозможность занести в помещение (поднять по лестнице или на лифте) Продукцию, а также возможные дополнительные расходы, связанные с этими обстоятельствами.
Прием Продукции
При получении заказа проверьте комплектацию и внешний вид Продукции до подписания документов о получении. В случае обнаружения недостатков, укажите их в Акте осмотра. Расписываясь в Акте осмотра при получении, Заказчик соглашается с тем, что Продукция поставлена в полном объеме и надлежащего качества. Далее претензии к внешнему виду и комплектации не могут быть приняты.
Условия доставки транспортными компаниями
Продукция Moonzana может быть доставлена в любой город России. Мы осуществляем доставку с помощью транспортной компании ПЭК, но вы также можете воспользоваться услугами других транспортных компаний по вашему выбору. В стоимость доставки будет входить забор товара с нашего склада и доставка до терминала или до порога дома в вашем городе. Стоимость доставки и возможные дополнительные расходы полностью оплачиваются получателем. При приеме товара, доставленного силами транспортной компании, необходимо тщательно проверить состояние его упаковки, и, при необходимости, вскрыть упаковку в присутствии представителя транспортной компании и составить акт о наличии расхождений по количеству и/или качеству груза.
Переход права собственности, а также риск случайного повреждения или гибели продукции происходит в момент отгрузки Поставщиком продукции непосредственно Заказчику или представителю Заказчика, или представителю транспортной компании, осуществляющей услуги по доставке.
Данные правила являются выдержкой из Договора Поставки, заключаемого при заказе продукции Moonzana
Мы очень заботимся и дорожим каждым из наших клиентов, поэтому создаем качественную мебель.
На нашей фабрике качество изделий контролируется на всех этапах - от проектирования модели до финальной сборки изделия перед отгрузкой. А доставляют нашу мебель опытные профессионалы, поэтому мы гарантируем, что ваш заказ будет доставлен в безупречном виде.
Кроме того, мы с заботой относимся к экологии окружающей среды, поэтому вся мебель Moonzana создана из безопасных для здоровья материалов.
Мебель Moonzana - изделия высочайшего качества, практически не имеющие срока годности, мы очень гордимся этим, а также тем, что мы одна из немногих компаний в мире которая предлагает пожизненную гарантию на большинство из наших моделей. Это означает, что мы гарантируем сохранность потребительских свойств продукции и внешнего вида на протяжении всего срока службы изделия.
Однако по законодательству мы обязаны указать срок гарантии на нашу мебель - 24 месяца. Но, в случае обнаружения дефектов или брака, вы можете обратиться к нам по истечении этого срока.