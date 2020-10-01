5

Консоль Фактория 2 cекции

  1. В начало
  2. Каталог мебели
  3. Консоли
Консоль Фактория 2 cекции Консоль Фактория 2 cекции Консоль Фактория 2 cекции Консоль Фактория 2 cекции

    • Отделка дерева (сосна)

    Отделка металла

    Высота: 48 cм. Длина: 151 см. Ширина: 35 см.

    Цена: 19 999 руб.

    Заказать в 1 клик
    Посмотреть в шоуруме
    19 999

    Это может вас заинтересовать

    Комод Фактория 1 секция

    Размеры ВхДхШ: 85x77x35 см
    возможно сделать нестандарт
    Каркас - профильная труба 30х30 мм. Полки - фанера 15 мм. Ящики - массив сосны 18 мм.

    подробнее быстрый просмотр
    Сервант Фактория 1 секция

    Размеры ВхДхШ: 199x77x35 см
    возможно сделать нестандарт
    Каркас - профильная труба 30х30 мм. Полки - фанера 15 мм. Дверцы, уголок - 32х32 мм. Используется просечно-вытяжной лист.

    подробнее быстрый просмотр
    Зеркало Фактория с крестовинами

    Размеры ВхДхШ: 180x80x3 см
    возможно сделать нестандарт
    Металлокаркас, зеркало

    подробнее быстрый просмотр
    8 495 120-00-25
    ежедневно с 10 до 20
    8 (916) 368-96-58
    WhatsApp Viber Telegram
    mail@moonzana.ru

    О нас

    Сотрудничество

    Клиентам

    © 2013-2020 ООО "Мунзана"
    политика конфиденциальности

    Поиск предметов по названию: