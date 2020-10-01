Консоль Фактория 2 cекции

Низкая двухсекционная консоль Фактория из металла и дерева в духе промышленного лофта придаст интерьеру завершенность. Она универсальна: на нее можно поставить телевизор, лампу, красивые интерьерные украшения или использовать как этажерку в прихожей.

Столешница из массива сосны размещена внутри металлического каркаса из профильной трубы 30х30 мм. Боковые стойки декорированы крестовинами и круглыми заклепками, притягивающими взгляд.

Древесина обрабатывается натуральным маслом, в основе которого присутствует пчелиный воск. В нашей палитре представлены светлые и темные природные оттенки, чтобы вы могли подобрать цвет, соответствующий дизайнерскому проекту интерьера. Цвет металла не зависит от выбранного оттенка для массива и подбирается по вашему желанию.

Габариты стандартного изделия составляют 48х151х35 см. Вы можете заменить нижние полки на ящики, дополнить консоль другими модулями из серии Фактория и создать систему хранения, рассчитанную под конкретный проект или индивидуальные потребности.