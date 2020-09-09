Консоль Брикс с полками

Свойственные лаконичному стилю лофт прямые формы и отсутствие декоративных элементов воплотились в стеллаже Брикс. У него шесть открытых полок высотой 32 см из экологичного, натурального материала – массива дуба. На них разместятся коллекционные издания книг, сувениры, привезенные из путешествий, рамки с фотографиями ярких и памятных сердцу моментов.

Полки обрамляет крепкий металлический каркас из профильной трубы 20 х 20 мм, боковые стойки которого выполнены в форме лесенки и заканчиваются ножками, напоминающими саночные полозья.

Деревянные элементы стеллажа затонированы итальянским маслом, сохраняющим и подчеркивающим природную текстуру дерева. В нашей палитре представлены темные и светлые природные оттенки, чтобы каждый смог найти для себя подходящий вариант.

Минималистичная и универсальная этажерка станет удобной системой хранения для любого помещения: гостиной, кабинета, библиотеки или коридора.