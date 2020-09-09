Консоль Брикс с полками

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40 999 руб.
Размеры ВхДхШ: 202x80x30 см
возможно сделать нестандарт
Каркас - профильная труба 20х20 мм. Дверцы, полки - массив дуба 20 мм. Стеллаж с дверцами Брикс, выполненный в промышленном стиле лофт, очень удобен в обращении. Он станет интересным акцентом в библиотеке или кабинете. Его можно поставить рядом с рабочим столом, чтобы ценные документы и предметы первой необходимости были всегда под рукой. У стеллажа пять полок из экологичного, натурального материала – массива дуба. Три сделаны открытыми, а еще две спрятаны за распашными дверками. Расстояние между открытыми полками составляет 32 см – на них можно разместить коллекционные издания книг, сувениры, привезенные из путешествий, и рамки с фотографиями ярких и памятных сердцу моментов. Высота скрытых полок составляет 36 см – то, что нужно для хранения личных вещей и ценных документов.Полки и распашной шкаф обрамляет крепкий металлический каркас из профильной трубы 20 х 20 мм, боковые стойки которого выполнены в форме лесенки и заканчиваются ножками, напоминающими саночные полозья. Деревянные элементы стеллажа покрыты итальянским маслом, сохраняющим и подчеркивающим природную структуру дерева. В нашей палитре представлены сдержанные нейтральные цвета, темные и светлые природные оттенки, чтобы каждый смог найти для себя подходящий вариант. Элегантный стеллаж Брикс строгой геометрической формы будет прекрасно смотреться как одиночный элемент интерьера, так и в комбинации с другими предметами мебели из коллекции Брикс.
9 599 руб.
Размеры ВхДхШ: 40x60x60 см
возможно сделать нестандарт
Каркас - профильная труба 20х20 мм. Столешница - массив дуба 20 мм. Кофейный столик Брикс в минималистичном дизайне лофт подчеркнет индивидуальность декора гостиной. Благодаря оптимальной высоте и достаточной ширине за ним удобно принимать гостей. Столик выдерживает значительные нагрузки. Ведь основанием для круглой столешницы служит металлическая рама из профильной трубы 20 х 20 мм. Металлический каркас органично сочетается с прочной столешницей из массива дуба и придает столу стабильное положение в пространстве. Чтобы сохранить и подчеркнуть природную структуру дерева, массив покрывают итальянским маслом. В нашей палитре представлены нейтральные, темные и светлые природные оттенки, чтобы каждый смог найти для себя подходящий вариант. Круглый кофейный столик в стиле лофт гармонично впишется не только в интерьер эклектичной гостиной, но и будет уместно смотреться на летней веранде загородного дома.
43 999 руб.
Размеры ВхДхШ: 202x120x60 см
возможно сделать нестандарт
Профильная труба 20х20 мм, массив дуба Стеллаж-парта Брикс – это сочетание строгих форм и лаконичного дизайна, присущих индустриальному стилю лофт. На просторной рабочей поверхности 120 х 60 см можно разложить необходимые под рукой офисные принадлежности, и еще останется место для компьютера и его аксессуаров. Письменный стол отлично впишется в пространство офиса или кабинета, также будет уместно смотреться в комнате подростка. За ним он сможет расположиться с комфортом как для выполнения домашних заданий, так и для работы за ноутбуком. Благодаря обширному пространству для хранения, на полках и под столешницей, уместятся все документы, книги, канцелярские принадлежности и не только. Деревянные элементы стола сделаны из массива дуба и покрыты итальянским маслом, сохраняющим и подчеркивающим природную структуру дерева. В нашей цветовой гамме представлены темные, светлые и нейтральные оттенки, чтобы каждый смог найти для себя подходящий вариант. Столешницу и полки из натурального дерева обрамляет металлический каркас из профильной трубы 20 х 20 мм. Расстояние между полками под столом составляет 14 см, а между верхними открытыми полками – 32 см: запросто поместятся папки или большие тетради. Письменный стол в привлекательном индустриальном исполнении гармонично впишется практически в любой современный интерьер, подойдет и для небольших комнат, и для просторных офисов.